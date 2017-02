Europa: Fingerprint blev straffet efter svagt regnskab

Et skuffende regnskab fra Fingerprint satte aktien under pres på aktiemarkedet torsdag og forlængede den nedtur, som har præget den svenske børskomet siden sommeren 2016.



Fingerprints driftsoverskud landede på 547,6 mio. svenske kr. i fjerde kvartal, hvilket var cirka 80 mio. svenske kr. under analytikernes forventninger.



Selskabet, der laver software til genkendelse af fingeraftryk, havde et fænomenalt 2015 på aktiemarkedet med en 17-dobling af aktiekursen, men siden har retningen været nedadgående.



Torsdag dykkede aktien 7,4 pct. og forværrede udviklingen i 2017, der samlet har budt på et fald på 21,2 pct.



Det generelle marked var derimod mere roligt, og det europæiske Stoxx 600-indeks faldt 0,3 pct.



"Vi er i en periode, hvor folk er usikre på Donald Trump, efter den positive udvikling vi så på aktiemarkederne i 2016, hvor markedet havde store forventninger til hans finanspolitik i forhold til at kunne sætte yderligere gang i USA's økonomi."



"Siden har vi set en lidt mere protektionistisk præsident. Så nu mangler vi lidt en ny retning, og det kan både være Trump, der udstikker den, men det kan også være stærke nøgletal," siger Henrik Henriksen, der er chefstrateg i PFA.



I toppen af det europæiske aktiemarked endte den finske stålproducent Outokumpu, der sluttede 2016 med bedre end ventede resultater på både top- og bundlinje.



Aktien endte i toppen af Stoxx 600 efter en stigning på 7,1 pct.



/ritzau/FINANS