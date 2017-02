Aktier: Novo og Mærsk sendte dansk marked i rødt

Nervøsitet om Novo Nordisks resultater for 2017 fik torsdag investorerne til at sælge aktien i stor stil, og det sendte sammen med en presset Mærsk-aktie det danske aktiemarked i rødt.



Novo Nordisk offentliggjorde torsdag regnskab for 2016, hvor medicinalgiganten nedjusterede sine forventninger til 2017, så den nu venter en vækst i indtjeningen på minus 2 pct. til plus 3 pct.



Den tidligere prognose lød på en flad til lav encifret vækst, og nedjusteringen kom bag på aktiemarkedet.



"Novos forventninger er meget bløde, og mange investorer er usikre på, hvordan 2017 kommer til at se ud."



"Der har været mange amerikanske investorer, som har solgt ud af aktien det seneste halve år, og det er også den tendens, vi har set i dag," siger Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank.



Novo Nordisk-aktien faldt 7,3 pct. til 231,30 kr., mens C20 Cap-indekset dykkede 0,5 pct. til 1059,41.



I bunden af C20 sluttede også Mærsk-aktien, der dykkede 3 pct. til 11.390 kr., efter at den amerikanske storbank JPMorgan har sænket anbefalingen af aktien til "neutral" fra "overvægt".



Danske til vejrs



I toppen af indekset var der langt mere appetit på Danske Bank, som torsdag offentliggjorde et stærkt regnskab.



Danske Bank kom ud af de sidste tre måneder af 2016 med et overskud på 5,6 mia. kr., hvilket var næsten 900 mio. kr. højere end analytikernes spådom.



I forbindelse med regnskabet sender banken næsten hele sit overskud for 2016 tilbage til aktionærerne fordelt på udbytter og et aktietilbagekøbsprogram. Aktien steg 3,3 pct. til 238,10 kr.



"Det var et pænt regnskab, hvor det vippede ud til den gode side på de fleste poster, og derfor er det ganske naturligt, at vi ser aktien køre op," siger aktiehandler Kim Sejdelin fra Jyske Bank.



Lidt efter sluttede Genmab-aktien, der uden nyheder fremme steg 1 pct. til 1362 kr., hvilket er det højeste niveau nogensinde.



Torsdag var der også regnskab fra energiselskabet Dong, som kunne melde om stor fremgang på både omsætning og indtjening i fjerde kvartal.



For 2017 venter Dong et EBITDA-overskud på 15-17 mia. kr. af den fortsættende forretning - hvor olie ikke er med - mod 12,2 mia. kr. i 2016.



Ifølge Jyske Bank var det mest positive element i regnskabet, at Dong har forlænget løbetiden på sine langsigtede afkastmål med tre år, så de løber frem til 2023.



Aktien var i løbet af torsdagen løftet med 1 pct., men ud på eftermiddagen vendte stemningen, og aktien sluttede 2,3 pct. lavere i 254,60 kr.



CEO stopper hos IC



I en anden afdeling sagde tøjvirksomheden IC Group farvel til topchef Mads Ryder som led i en ændring af strukturen, hvor der bliver givet mere selvstændighed til selskabets tre tøjmærker, Peak Performance, By Malene Birger og Tiger of Sweden.



I den forbindelse bliver stillingen som topchef for hele gruppen overflødig. På aktiemarkedet blev planerne belønnet med en stigning på 1,7 pct. til 147,50 kr.



Scandinavian Tobacco Group måtte torsdag sande, at virksomhedens største sællert - cigarer af mærket Café Créme - ikke længere må markedsføres under det navn i Frankrig efter et påbud fra landets sundhedsmyndigheder. Aktien lod sig ikke påvirke af meldingen og steg 1,2 pct. til 120,50 kr.



Nyt var der også fra Skjern Bank, der kom ud af 2016 med det bedste resultat nogensinde. Et markant fald i nedskrivningerne var med til at fordoble bundlinjen til 82,1 mio. kr. Alligevel faldt aktien 3,3 pct. til 58 kr.



Møns Bank meddelte, at den efter et besøg af Finanstilsynet ikke når sine egne forventninger om et basisresultat på 35-40 mio. kr. for 2016, da overskuddet nu ventes at lande i underkanten af 35 mio. kr.



Aktien lukkede 0,8 pct. højere i 201,50 kr.



/ritzau/FINANS