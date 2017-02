Obligationer: Usikkerhed om Trump sendte renter ned

Der var jævne rentefald på obligationsmarkedet torsdag, hvor usikkerhed omkring Donald Trumps politik trak investorerne mod de mere sikre papirer.



På det danske marked endte renten på den toneangivende tiårige statsobligation 4 basispoint lavere i 0,43 pct.



Investorerne skulle torsdag forholde sig til onsdagens rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der helt som ventet fastholdt renten og heller ikke gav indikationer af, hvornår den næste gang bliver skruet op.



Ifølge analytikerne mangler centralbanken en mere klar retning i Donald Trumps politik for at kunne vurdere, om økonomien bedre kan klare sig uden så meget støtte fra en lempelig pengepolitik.



"Markedet går lidt og venter på, hvad der kommer fra Trump i forhold til skat og investeringer, fordi der allerede er lagt en del forventninger ind til hans politik," siger Morten Hassing Povlsen, der er rentestrateg i Jyske Bank.



Eneste større begivenhed torsdag var rentemødet i den britiske centralbank, Bank of England, men her blev der hverken pillet ved renteniveauet eller bankens månedlige opkøbsprogram.



Fredag vil fokus være rettet mod den amerikanske jobrapport, der blandt økonomer og investorer betragtes som det vigtigste nøgletal af alle.



/ritzau/FINANS