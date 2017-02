USA: Facebook følger med aktiemarkedet ned

Små fald præger åbningen på det amerikanske aktiemarked torsdag, hvor investorerne tager lunkent mod onsdagens regnskab fra mediegiganten Facebook.



Det generelle aktiemarked dykker 0,2-0,3 pct. fra åbningen, hvis man ser på de tre toneangivende aktieindeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones.



Facebooks regnskab, der blev offentliggjort onsdag aften, var en del bedre end ventet i de sidste tre måneder af 2016, hvor overskuddet steg med 2 mia. dollar til 3,6 mia. dollar.



Indtjeningen per aktie lød på 1,41 dollar, hvilket var 0,10 dollar højere end aktieanalytikernes forventninger.



Alligevel falder aktien fra åbningen med 0,4 pct. Ifølge Bloomberg News er investorerne en smule negative ved udsigten til en stor investeringsplan hos selskabet, der kan tære på overskuddet.



Ellers er der fokus på den amerikanske medicinalgigant Merck & Co., som har været på banen med sit regnskab for fjerde kvartal inden åbningen på aktiemarkedet.



Selskabet landede et ordinært overskud på 0,89 dollar per aktie, og det var helt på linje med forventningerne ifølge Bloomberg News.



Omsætningen kom derimod ind en spids under det ventede, da den landede på 10,1 mia. dollar - 100 mio. dollar lavere end ventet. Merck-aktien stiger 1,1 pct.



I samme sektor har der været tal fra Boston Scientific, der blandt andet konkurrerer med danske Coloplast på markedet for urologiprodukter.



I forhold til forventningerne klarede Boston Scientific sig lidt bedre end ventet med et overskud per aktie på 0,30 dollar. Her havde analytikerne ifølge Bloomberg News spået et plus på 0,29 dollar.



Bosten Scientific havde i kvartalet en omsætning på 2,19 mia. dollar, hvor analytikerne havde regnet med 2,16 mia. dollar. Aktien stiger med 3,4 pct.



Efter børsens lukning torsdag aften vil der være regnskaber fra store virksomheder som Amazon, Visa og Gopro.



Inden tallene falder de to førstnævnte henholdsvis 0,2 pct. og 0,4 pct., mens Gopro-aktien er åbnet knap 2 pct. højere.



/ritzau/FINANS