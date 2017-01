Obligationer: Skuffende nøgletal fra USA bremsede rentehop

Det danske obligationsmarked var tirsdag ude i nogle pæne udsving, men endte uændret fra mandag. Skuffende amerikanske nøgletal sidst på dagen udvandede en rentestigning fra morgenstunden.



Renten på den toneangivende danske statsobligation med udløb i november 2025 endte i 0,45 pct., som også var mandagens slutniveau.



Renten steg ellers fra morgenstunden til 0,49 pct., men efter to skuffende USA-tal om eftermiddagen var den tilbage på mandagsniveauet.



Blandede tal fra USA og eurozonen



Tirsdag bød på en række nøgletal fra eurozonen og USA.



Inflations- og BNP-tal fra eurozonen blev leveret om formiddagen.



Inflationen i eurozonen har vist en stigende trend på det seneste, og det fortsatte i januar, hvor inflationen steg til 1,8 pct. mod ventet 1,5 pct. ifølge et estimat fra Bloomberg.



BNP steg derimod som ventet 0,5 pct. på kvartalsbasis i fjerde kvartal mod 0,3 pct. i tredje kvartal. På årsbasis var stigningen 1,8 pct. mod ventet 1,7 pct.



Klokken 15.45 landede indkøbschefernes aktivitetsindeks for Chicago-regionen, Chicago PMI. Det udviklede sig med et indeks i januar på 50,3 markant dårligere end ventet. Markedet havde ifølge Bloomberg News ventet en stigning til indeks 55,0 fra 54,6 i december.



Et kvarter efter fulgte forbrugertilliden. Den overraskede også negativt for januar ved at være faldet til 111,8 fra 113,3 måneden før ifølge tal fra det amerikanske Conference Board.



Til sammenligning var der ventet et fald til 112,8 blandt økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. Tallet for december blev i øvrigt revideret fra oprindeligt oplyst 113,7.



Efter de to tal var rentestigningen tidligere på tirsdagen forduftet.



/ritzau/FINANS