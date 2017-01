Europa: Svensk i top og finsk i bund af aktiemarkedet

Målt på det europæiske aktieindeks Stoxx 600 var der stort set ro og fred på de europæiske aktiemarkeder tirsdag. Det blev dog til et lille fald ved lukningen. Godt 250 aktier steg, mens mere end 330 faldt.



Samlet set faldt indekset med 0,7 pct. til lige omkring indeks 360.



Deutsche Bank har fået en bøde på 163 mio. pund, eller 1,4 mia. kr., for hvidvask. I USA har Deutsche Bank netop indgået et forlig med de amerikanske myndigheder om at betale 425 mio. dollar i en anden sag om hvidvask.



Ifølge de amerikanske myndigheder har banken modtaget bøden for at hjælpe russere med at føre mere end 10 mia. dollar ud af Rusland og ind på konti i andre lande, skriver Reuters. Aktien faldt 1,1 pct.



I Stoxx 600-toppen endte svenske Alfa Laval på ryggen af et godt regnskab. Aktien steg knap 7 pct.



Selskabet leverede bedre end ventet omsætning. Den landede i fjerde kvartal på 9,9 mia. svenske kr. mod ventet 9,38 mia. svenske kr. ifølge estimater fra Bloomberg. Overskuddet før skat blev 866 mio. svenske kr.



Finske UPM-Kymmene, der blandt andet producerer papir og emballage, endte i den modsatte ende i Europa.



Aktien faldt godt 12 pct. efter at have leveret skuffende regnskab. Driftsoverskuddet var godt nok bedre end ventet ifølge Bloomberg News, men den underliggende drift var under det ventede i fem af seks forretningsområder, vurderer analytiker i Nordea Henri Parkkinen over for Bloomberg.



