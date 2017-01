Handelsbanken: Disse tre danske aktier er de mest attraktive

Blandt de danske aktier ser Handels det største potentiale i ISS, DSV og Pandora. Omvendt ser banken det mindste lys i A.P. Møller-Mærsk, Tryg og TDC over det kommende kvartal.



Det fremgår af en analyse fra banken.



I tilfældet Pandora er det en svag kursudvikling gennem den seneste periode, der er med til at skabe optimisme omkring de kommende måneder hos Handelsbanken. Derudover peger banken på, at aktien handler med en rabat til sektoren trods et rigtig stort vækstpotentiale.



For DSV er det særligt udsigten til en stor indtjeningsvækst i de kommende to år, der gør aktien attraktiv. Samtidig ventes konkursen hos det sydkoreanske rederi Hanjin Shipping at gavne volumenerne i selskabets sø- og luftfragtsdivisionen betragteligt.



For ISS drejer den øjeblikkelige optimisme sig om, at det skuffende regnskab for tredje kvartal har medført lave forventninger til regnskabet for fjerde kvartal, hvor Handelsbanken derfor ser god mulighed for en positiv overraskelse.



Derudover er ISS-aktien faldet pænt siden det skuffende regnskab, hvilket gør kursen attraktiv, når man sammenholder med udsigten til et stort udbytte.



For høj gæld i TDC



For teleselskabet TDC ser Handelsbanken pres på aktien grundet en højere gæld og lavere udbyttebetalinger som følge af de dykkende resultater gennem de seneste mange år.



Samtidig handles TDC-aktien med en præmie i forhold til selskabets konkurrenter, vurderer Handelsbanken.



For Trygs vedkommende kommer beslutningen om at droppe aktietilbagekøb for i stedet at fokusere på udbytter formentlig til at skabe en mere ustabil kursudvikling, vurderer den svenske bank.



Derudover mangler der åbenlyse kurstriggere for aktien - blandt andet fordi det ekstra udbytte allerede er indregnet i aktiekursen, lyder det fra Handelsbanken.



I tilfældet Mærsk er det særligt høje forventninger i markedet til containerrederiet Maersk Line, der bekymrer banken. Den ligger selv omtrent 20 pct. under markedets forventninger, og når man sammenholder med en høj aktiekurs, giver det risiko for større fald, hvis der bliver tale om skuffelser i de kommende regnskaber.



Handelsbanken hæfter sig ved, at der ofte er en stor sammenhæng mellem resultaterne i Maersk Line og udviklingen i aktiekursen.



/ritzau/FINANS

