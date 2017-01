Aktier: Chr. Hansen i top, mens Novo og Genmab blev ramt af Trump

Relateret indhold Artikler

Chr. Hansen havde endnu en god dag på tirsdagens aktiemarked, som var domineret af et flertal af grønne reguleringer - 13 af 20 aktier i C20 steg.



Trump-ord tog glansen af to af indeksets tre medicinalaktier - Genmab og Novo - mens Lundbeck klarede frisag.



Samlet steg det toneangivende aktieindeks - C20 Cap - 0,1 pct. til indeks 1053,05.



Den generelle effekt af Trumps indrejserestriktioner var glemt mandag, men tirsdag kastede han en skygge på medicinalaktierne.



De danske aktiers negative udvikling mandag blev tilskrevet Donald Trumps indrejseforbud, der blev indført i weekenden, og som satte gang i en spiral af frygt for, at tiltaget kan sprede sig og ramme handelsforbindelser med andre nationer.



Novo op trods søgsmål og Trump



Novo Nordisk fik negativ fokus fra dagens start som følge af en mulig retssag og siden af Trump udtalelser om medicinalpriser.



Sammen med to andre medicinalgiganter - Eli Lilly og Sanofi - blev der indgivet et søgsmål i USA, hvori selskaberne beskyldes for at have koordineret priserne på insulin.



Der var derimod godt nyt fra konkurrenten Eli Lilly, der aflagde regnskab tirsdag.



Regnskabet fra Novo Nordisks store amerikanske rival tegner umiddelbart godt for Novo Nordisk, inden selskabet selv gør status for fjerde kvartal på torsdag.



Analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen hæfter sig ved flere af Eli Lillys kommentarer, ikke mindst prognosen for 2017, hvor Eli Lilly nævner, at det venter et øget salg af selskabets hurtigtvirkende insulinanalog, Humalog.



Udtalelser fra Donald Trump tirsdag eftermiddag ødelagde dog den relativt gode stemning og sendte Novo Nordisk ned. Aktien endte med et fald på 0,2 pct. i 247,40 kr.



Også Genmab, der i øvrigt klarede sig bedst af C20'erne i januar, blev ramt, og lukkede med et fald på 0,4 pct. i 1328 kr. og kunne dermed lige akkurat ikke levere rekord for fjerde dag i træk.



Lundbeck-aktien lukkede med en stigning på 0,6 pct. i 295,20 kr.



USA's præsident, Donald Trump, raslede atter med sablen over for medicinalselskaberne og krævede lavere priser på medicin på det amerikanske marked. Priserne har ifølge Trump hidtil været "astronomiske", og det skal der gøres op med.



Kommentarerne faldt ved et møde med en stribe chefer fra nogle af de store amerikanske medicinalselskaber i Washington DC og er helt i tråd med tidligere udtalelser fra præsidenten.



Chr. Hansen fortsatte til vejrs



Analytikerne hos Carnegie løftede mandag anbefalingen af aktien i ingrediensvirksomheden Chr. Hansen til "køb" fra "hold", og kursmålet blev sat til 470 kr. fra 425 kr.



Det gav positiv effekt mandag, og stigningerne fortsatte tirsdag, hvor ingrediensaktien sluttede øverst i C20 med en stigning på 1,7 pct. til 420 kr.



"Jeg tror, det er mandagens nyhed, der fortsat driver Chr. Hansen,# siger senioraktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk.



Mærsk i fornuftig form



Aktierne i Mærsk klarede sig pænt det meste af dagen, men sluttede i rødt. B-aktien lukkede i bunden 0,6 pct. laverer i 11.490 kr. Handlerne sad en god nyhedsstrøm overhørig.



Der kom fredag et pænt regnskab fra kollegaen OOCL. Det er normalt et godt fingerpeg om retningen for Maersk Line, vurderede Martin Munk.



Tirsdag morgen var der også godt nyt fra en lille håndfuld japanske konkurrenter.



De sidste tre måneder af 2016 gik bedre end ventet for de tre japanske rederier Mitsui OSK, Nippon Yusen og Kawasaki Kisen, også kendt som MOL, NYK og K-Line.



De tre rederier, der er aktive inden for flere shippingsegmenter og konkurrerer blandt andet med Maersk Line inden for containerfart, opjusterede forventningerne på stribe, dog med den afvigelse, at MOL ser risiko for nedskrivninger på skibe.



Mærsk leverer selv regnskab i næste uge.



Med til at give interesse var også et par løftede kursmål til koncernen.



Nordea har løftet kursmålet til 13.250 kr. fra 12.500 kr., mens anbefalingen fortsat er "køb". Kepler Cheuvreux har ligeledes løftet kursmålet for B-aktien til 13.000 kr. fra 12.000 kr., og anbefalingen er også her fortsat "køb".



Også Nordea var til analytikercheck hos UBS, der løfter kursmålet til 87,41 kr. fra 82,01 kr., mens anbefalingen fortsat er "køb".



Nordea-aktien, der ikke er i C20 længere, faldt med 0,3 pct. til 83 kr.



Uden for eliteindekset var Ringkjøbing Landbobank på banen med regnskab for 2016, som viste det bedste resultat i bankens historie. Banken ser dog et lavere resultat i 2017.



Bankaktien faldt 2,1 pct. til 1501 kr.



Euroinvestor leverede også årsregnskab.



Selskabet havde stor vækst i 2016, hvor både omsætningen og særligt resultatet voksede markant. Et frasalg var med til at trække resultatet før skat op i det højeste niveau nogensinde.



Men der er også masser af vækst i Euroinvestors egen forretning, og den ventes ligeledes at fortsætte i 2017. Euroinvestors aktie steg med 4,8 pct. til 13,10 kr.



Københavns Lufthavne oplyste om nye udviklingsplaner for Hilton-hotellet og ny ejer. Aktien endte 0,7 pct. højere i 6345 kr.



