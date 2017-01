Europa: Tysk softwareselskab lyste op i mørkerøde markeder

De europæiske aktier var klædt helt i rødt i mandagens handel, hvor der dermed var tilbagegang for anden handelsdag i træk.



FTSE 100-indekset i London faldt 1,0 pct., mens CAC 40 i Paris dykkede 1,3 pct., og DAX-indekset i Frankfurt faldt 1,2 pct. Det brede paneuropæiske Stoxx 600-indeks satte sig 1,1 pct.



Blandt selskaberne var der fokus til det tyske forsikringsselskab Allianz, efter at den australske branchefælle QBE afviste, at der skulle være noget om weekendens rygter om, at Allianz skulle have budt på selskabet.



Det var den tyske erhvervsavis Handelsblatt, der mente at vide, at Allianz skulle have budt 15 australske dollar per aktie for QBE, men de rygter er altså nu blevet afvist.



Inden historien blev afvist, var QBE-aktien oppe med 4,7 pct., men aktien lukkede i stedet blot 0,2 pct. højere i 12,35 australske dollar.



Allianz faldt med 1,8 pct. til 158,95 euro.



Positive islæt var der imidlertid også blandt de europæiske aktier. Blandt andet steg det tyske selskab Software, der som navnet antyder tjener sine penge på softwareløsninger, med 5,3 pct. til 33,72 euro.



Det skete, efter at både schweiziske UBS og britiske HSBC løftede anbefalingen af selskabets aktie til "køb" - fra henholdsvis "neutral" og "hold".



De to finanshuse ser begge noget større potentiale i aktien, end markedet umiddelbart prissætter den til, og vækstpotentialet er ifølge UBS klart undervurderet af markedet.



/ritzau/FINANS