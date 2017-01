Danske Bank: Trygs farvel til aktietilbagekøb skuffer investorerne

Det er ikke investorernes kop te, at Tryg har besluttet at sløjfe aktietilbagekøb og i stedet er gået "all in" på udbytter, når der skal sendes overskud retur til aktionærerne.



Aktietilbagekøb giver nemlig stabilitet i aktiekursen, men den sikkerhed ryger nu, lyder det fra Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank. På aktiemarkedet er reaktionen et fald på 3 pct. til 131,80 kr.



"Markedet er meget bekymret for, at Tryg dropper aktietilbagekøb. Det virker til, at Tryg undervurderer, hvor meget et aktietilbagekøb betyder for stabiliteten i aktiekursen," siger Mads Zink.



Når en virksomhed køber egne aktier tilbage øger det efterspørgslen på aktien, hvilket kan holde en hånd under kursen.



Tryg har i stedet for at starte et aktietilbagekøb på 1 mia. kr. valgt at udbetale pengene som et ekstraordinært udbytte.



Et aktietilbagekøbsprogram af den størrelse ville ellers have betydet, at selskabet i snit skulle købe 35.000 aktier om dagen gennem et helt år.



"På de negative dage, hvor hele aktiemarkedet falder, har det stor betydning for aktiekursen, at et selskab ligger og køber op i den mængde, og det giver en stabilitet i kursen, som nu er væk," siger Mads Zin.



Selve beløbet på 1 mia. kr., som Tryg sender tilbage til aktionærerne, er ikke overraskende, og rent teknisk gør det ingen forskel, om et selskab vælger det ene eller andet.



"Aktionærerne får det samme beløb, for pengene bliver brugt. Her mener Tryg så, at udbytte er det rigtige, men her tror jeg, at Tryg tager fejl. Markedet kan i hvert fald ikke lide det," siger han.



Fra to til fire



Forsikringsselskabet er desuden gået over til at sende penge tilbage til sine aktionærer fire gange om året frem for de tidligere to udbyttebetalinger om året.



Tryg begrunder valget med, at det har været aktionærernes ønske at skifte.



"Der er rigtig mange investorer, der gerne vil sikre sig, at de får et løbende afkast, som de så kan give videre til deres private kunder. Derfor synes vi, at et ekstraordinært udbytte er helt i tråd med det."



"Så det er der egentlig mange, også private aktionærer, der har signaleret til os, at de godt kunne tænke sig," siger topchef Morten Hübbe.



Hos Sydbank påpeger aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen, at Tryg som et investeringsobjekt kan blive en anelse mere interessant med fire årlige udbytter.



"Det bliver for alvor en udbytteaktie, og som udgangspunkt kan det være positivt, fordi udbyttet dermed kommer oftere, og på den måde vil Tryg adskille sig fra mange andre selskaber, hvor udbyttet er en årlig ting," siger Mikkel Emil Jensen.



/ritzau/FINANS