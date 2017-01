Valuta: Dollar på sit svageste niveau i to måneder

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar er fredag eftermiddag fortsat i sit svageste niveau i omkring to måneder, efter at morgenstunden bød på svagere end ventede handelstal fra Kina.



Fredag eftermiddag er de blevet fulgt op af detailsalgstal fra USA for december, der ligeledes var en spids under det ventede blandt økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



En euro koster fredag eftermiddag 1,0652 dollar mod 1,0613 dollar per euro sent torsdag - og 1,0650 dollar per euro, da de danske handlere gik hjem torsdag klokken 17.00.



Det amerikanske detailsalg steg i december med 0,6 pct. på månedsbasis, mens økonomer ifølge Bloomberg News ventede en stigning på 0,7 pct. i forhold til måneden før.



Tager man bil- og benzinsalget ud, var der en helt flad udvikling i detailsalget i december, hvilket også var dårligere end ventet. Økonomerne havde sat næsen op efter en fremgang på 0,4 pct. i dette indeks.



Til gengæld blev begge tal for november opjusteret en smule. For detailsalget overordnet set blev fremgangen i november oprevideret til 0,2 pct. fra tidligere rapporteret 0,1 pct., mens tallet for salget eksklusive bil- og benzinsalget blev oprevideret til en fremgang på 0,3 pct. mod tidligere opgjort 0,2 pct.



En stor usikkerhedsfaktor for handlerne er fortsat finanspolitikken fra USA's kommende præsident, Donald Trump, og dennes regering. I forbindelse med pressekonferencen onsdag eftermiddag var der således heller ikke meget nyt fra den kommende præsident.



I kølvandet på valget i november blev dollar ellers styrket kraftigt i en periode.



/ritzau/FINANS