USA: Banker og Blackrock stjæler billedet i grøn åbning

De amerikanske aktier lægger an til en let positiv start på ugens sidste handelsdag, inden handlerne går på forlænget weekend, fordi mandagen holdes fri på grund af Martin Luther King Day.



På selskabssiden stjæler særligt et par af de store banker opmærksomheden efter rapportering af regnskaber for fjerde kvartal. Også verdens største kapitalforvalter, Blackrock, har afleveret regnskabstal for de sidste tre måneder af 2016.



Godt en time før handelsstart indikerer futures indledende stigninger på mellem 0,1 og 0,2 pct. for de tre toneangivende amerikanske aktieindeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones.



Regnskabssæsonen er så småt ved at komme op i omdrejninger på den vestlige side af Atlanten, og traditionen tro er nogle af de første store selskaber til at rapportere tal bankerne.



Fredag drejer det sig om JPMorgan, Bank of America og Wells Fargo.



Førstnævnte overraskede klart positivt på bundlinjen med et overskud per aktie på 1,71 dollar mod ventet 1,43 dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Stigende indtægter og faldende udgifter var med til at hjælpe overskuddet på vej.



JPMorgan stiger med 0,4 pct. til 86,54 dollar i det amerikanske formarked.



Bank of America løftede sit overskud i fjerde kvartal med 43 pct. til 4,7 mia. dollar fra 3,28 mia. dollar i fjerde kvartal 2015. Omsat til et justeret resultat per aktie svarer det til 0,40 dollar mod ventet 0,38 dollar blandt analytikerne ifølge estimater fra Bloomberg News.



Bank of America-aktien falder alligevel med 0,5 pct. til 22,81 dollar i formarkedet.



Wells Fargo falder med 0,6 pct. til 54,15 dollar i formarkedet, efter at indtægterne i 2016's sidste tre måneder ikke kunne følge med forventningerne.



Det slog også igennem på nettoindtægterne, der faldt til lidt under 4,9 mia. dollar mod 5,2 mia. dollar et år tidligere. Her havde markedet sat næsen op efter knap 5,1 mia. dollar.



Også kapitalforvalteren Blackrock har afleveret regnskabstal for fjerde kvartal, og det var med en positiv overraskelse på bundlinjen, hvor Blackrock hentede en indtjening per aktie på 5,14 dollar mod ventet 5,02 dollar blandt analytikerne ifølge Bloomberg News.



Blackrock-aktien stiger med 0,2 pct. til 379 dollar i formarkedet.



/ritzau/FINANS