Europa: Medicinalpapirers Trump-genrejsning sikrer stigninger

De europæiske aktier er malet med grønt i fredagens handel, hvor der er små til moderate stigninger at spore blandt samtlige af de største toneangivende indeks på kontinentet først på eftermiddagen.



Med til at trække op er en genrejsning til medicinalaktierne, ligesom man ser i Danmark. Medicinalpapirerne fik én over nakken torsdag, da USA's kommende præsident, Donald Trump, på en pressekonference onsdag eftermiddag langede ud efter for høje priser i sektoren.



FTSE 100-indekset i London stiger med 0,3 pct., mens CAC 40-indekset i Paris løftes 0,9 pct., og DAX-indekset i Frankfurt stiger 0,6 pct. Alt i mens stiger det brede paneuropæiske Stoxx 600-indeks 0,6 pct.



Medicinalsektoren under sidstnævnte indeks stiger som samlet flok med 1 pct. efter et fald på 1,9 pct. torsdag, hvor presset fra Donald Trumps ord var størst.



I den modsatte ende af skalalen er der tørre kurstæsk til franske Technicolor, der tjener sine penge på løsninger til digitale medier.



Aktien falder med hele 19,7 pct. til 3,93 euro på børsen i Paris, efter at Technicolor har sænket sine forventninger til 2016's driftsresultat ganske betragteligt.



Technicolor venter nu et driftsresultat (EBITDA) på cirka 565 mio. euro mod den tidligere prognose om 600-630 mio. euro.



Faldet i aktien er ifølge Bloomberg News det største endagsfald siden maj 2009, og nedturen koster små 400 mio. euro i markedsværdi for det franske selskab.



