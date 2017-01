Aktier: Comeback til Genmab, Novo og Lundbeck giver grønt C20

De danske aktier er i god form fredag, hvor langt størstedelen af medlemmerne af det toneangivende C20 Cap-indeks er i fremdrift.



Medicinalaktierne Genmab, Novo Nordisk og Lundbeck er klart medvirkende til at trække op, efter at de fik en på lampen torsdag i kølvandet af Donald Trumps formaninger om et opgør mod for høje priser i sektoren.



Den kommende amerikanske præsident tordnede nemlig mod for høje priser i medicinalsektoren på sin pressekonference onsdag eftermiddag, og det fik aktierne til at falde torsdag.



Samlet stiger C20 Cap-indekset med 0,9 pct. til 1038,62 - med 16 ud af 20 aktier i positivt terræn.



Øverst i eliteindekset er Genmab, der faldt med 3,2 pct. torsdag oven på kommentarerne fra Donald Trump. Men fredag kommer aktien igen med et løft på 2,8 pct. til 1285 kr.



Novo Nordisk, der torsdag både var presset af Trumps angreb og et søgsmål fra en amerikansk pensionsfond, stiger med 1,7 pct. til 249,20 kr. efter torsdagens dyk på 4 pct.



Novo kan blandt andet glæde sig over, at tal fra analysehuset Symphony Health peger på, at de langtidsvirkende insuliner Tresiba og Levemir vinder markedsandele på det vitale amerikanske marked.



Lundbeck, der torsdag faldt med 3,1 pct., stiger 1,1 pct. til 298,10 kr.



Mærsk til bunds trods gode ratetal



I den mest mørkegrønne ende af C20 Cap er også smykkeselskabet Pandora, der har fået analytikerros fra den britiske storbank HSBC, som har løftet sit kursmål for aktien til 1130 kr. fra 1100 kr. og gentaget den positive anbefaling "køb".



Pandora stiger med 1,3 pct. til 883,50 kr.



GN Store Nord-aktien stiger desuden med 1,9 pct. til 150,80 kr. Ifølge aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand Markets kan det hænge sammen med spekulationer i markedet om, at selskabets høreapparatdivision, GN Hearing, er på trapperne med lanceringen af dets femte generation af trådløse høreapparater.



"Der er spekulation i markedet om, at det nye produkt kan komme allerede inden årsregnskabet. Men det er ren markedsspekulation, der driver aktien," siger Michael Friis Jørgensen til Ritzau Finans.



"Formodningen går på en fuld produktintroduktion, hvor man udruller det nye produkt bredt i alle formfaktorer med det samme, hvor William Demant Holding eksempelvis startede med en enkelt formfaktor," fortsætter analytikeren.



Knap så godt går det for Mærsk-aktierne, der indtager bunden af C20 Cap med et fald på 0,6 pct. til 11.900 kr. for B-aktien.



Det sker, på trods af at nye tal fra Shanghai Shipping Exchange indikerer, at fragtraterne i det brede indeks Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) steg med 2,3 pct. i denne uge og dermed er gået frem seks ud af de seneste syv uger.



I modsat retning trækker det dog, at oliepriserne dykker ved middagstid.



B&O belønnes



Blandt de mindre selskaber er der fokus på Bang & Olufsen, som fra morgenstunden kom med regnskab for andet kvartal, hvor der var pæn fremgang i salget og samtidig et overraskende overskud på bundlinjen.



B&O-aktien stiger 5,2 pct. til 90,50 kr. - det er den højeste kurs siden 2008.



Skjern Bank har opjusteret sine forventninger, så banken nu sigter efter et basisoverskud på 120-125 mio. kr. i 2016 mod tidligere "i toppen af 100-110 mio. kr.".



Nye kunder er den primære forklaring, lyder det fra banken, der på børsen kan se aktien stige 5,5 pct. til 58 kr.



/ritzau/FINANS