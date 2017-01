Aktier: Novo Nordisk og Genmab sparker C20 i grønt

Et comeback til Genmab og Novo Nordisk sikrer en grøn åbning på det danske aktiemarked fredag, efter at de to aktier torsdag blev sendt baglæns af Donald Trumps angreb mod medicinpriserne i USA.



Efter kort tids handel stiger C20 Cap-indekset med 0,5 pct. til 1033,89, hvor indekset torsdag dykkede 0,9 pct.



I toppen stiger Genmab-aktien med 2,2 pct. til 1278 kr. efter torsdagens fald på 3,2 pct. Herefter følger Novo Nordisk med et hop på 0,7 pct. til 246,70 kr., hvilket dog sker efter et dyk på 4 pct. torsdag.



Medicinalgiganten var - ud over Donald Trumps kommentar - ramt af, at en amerikansk pensionsfond har anlagt et søgsmål mod selskabet for at komme med vildledende oplysninger om forventningerne til indtjeningen og det prispres, som selskabet venter på det amerikanske marked i år.



B&O belønnes



Blandt de mindre selskaber er der fokus Bang & Olufsen, som fra morgenstunden er kommet med regnskab for andet kvartal, hvor der var pæn fremgang i salget og samtidig et overraskende overskud på bundlinjen. B&O-aktien stiger 5,8 pct. til 91 kr. Det er højeste kurs siden 2008.



Tilbage blandt C20-selskaberne er der nyt om Pandora, da storbanken HSBC har haft aktien under lup og løftet kursmålet med 30 kr. til 1130 kr. og gentaget sin købsanbefaling. Pandora-aktien stiger fra morgenstunden med 0,7 pct. til 879 kr.



Mærsk er også i fokus, da der er blevet offentliggjort priser på containerfragt på verdenshavene. Priserne steg med 2,3 pct. i den seneste uge og er steget seks ud af de seneste syv uger, viser tal fra Shanghai Shipping Exchange. Mærsk B-aktien stiger 0,3 pct. til 12.000 kr.



Uden for C20 er der nyt om industrikonglomeratet Schouw, som Finans har skrevet flere artikler om. Fra topchef Jens Bjerg Sørensen lyder det blandt andet, at selskabet er på udkig efter et sjette forretningsben.



Aktien har været en succeshistorie gennem de seneste mange år og får for lidt opmærksomhed, mener Nykredit. Schouw-aktien stiger 0,8 pct. til 519 kr.



Skjern Bank har opjusteret forventningerne, så det nu sigter efter et basisoverskud på 120-125 mio. kr. mod tidligere "i toppen af 100-110 mio. kr.".



Nye kunder er den primære forklaring, lyder det fra banken, der på børsen kan se aktien stige 5,5 pct. til 58 kr.



/ritzau/FINANS