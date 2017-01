Obligationer: Renterne stiger forud for amerikanske nøgletal

Relateret indhold Artikler

Der er mindre udsalg på det danske obligationsmarked fredag morgen, hvor investorerne lader til at afvente vigtige nøgletal fra USA i eftermiddag.



Efter kort tids handel fredag stiger renten på den tiårige danske statsobligation med 1 basispoint til 0,32 pct., og nogenlunde samme billede gør sig gældende rundt i Europa.



De danske renter stiger formentlig på baggrund af udviklingen i USA siden torsdag eftermiddag.



En række lokalchefer fra USA's centralbank, Federal Reserve, holdt taler flere forskellige steder i USA i løbet af torsdag eftermiddag og aften, og ifølge Bloomberg News var de overordnede set positive i forhold til de tre renteforhøjelser, som centralbanken har planlagt i år.



Fredagen kan investorerne se frem til to vigtige nøgletal fra USA. Det gælder Michigan-indekset, der vejrer stemningen hos forbrugerne, som ventes at stige til 98,5 i januar fra 98,2 i december.



Derudover kommer der tal for det amerikanske detailsalg i december, som ifølge økonomernes forventninger vil stige 0,7 pct. på månedsbasis.



Begge nøgletal har styrke til at påvirke de danske renter, hvis de overrasker.



