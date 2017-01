Aktier: Medicinalaktier sikrer sund C20-stigning

Der er medicinalaktier som Genmab, Lundbeck og Novo Nordisk i toppen af C20 Cap torsdag middag, og de bidrager til en moderat fremgang for det danske eliteindeks.



C20 Cap ligger ved 11.30-tiden 0,6 pct. højere i indeks 1035,14, mens der ude i Europa også er løft på omkring en halv procent.



Genmab-aktien har det meste af dagen ført an på det hjemlige indeks, og den ligger kort før frokosttid 2 pct. højere i 1261 kr. Amerikanske Jefferies har ifølge Bloomberg News haft aktien i sit finansielle maskinrum og løftet kursmålet med 100 kr. til 1500 kr. og fastholdt sin købsanbefaling.



Også Lundbeck har Jefferies løftet kursmålet for, i dette tilfælde til 340 kr. fra 260 kr., mens anbefalingen uændret er "køb", rapporterer Bloomberg News. Lundbeck-aktien stiger 1,8 pct. til 295,10 kr.



Novo Nordisk runder triumviratet af medicinalaktier af med et løft på 1,3 pct. til 259,40 kr. - uden at der dog er særlige nyheder ude om selskabet.



Sent onsdag fik investorerne lejlighed til at læse referatet fra seneste rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Teksten afslører usikkerhed om bankens pengepolitik i 2017, hvor især Donald Trumps økonomiske politik kan få indflydelse på, hvor hurtigt banken vil stramme op. På aktiemarkedet i USA var reaktionen på referatet forholdsvis neutral, og i Europa har der heller ikke været en tydelig påvirkning.



GLANSEN GÅR AF PANDORA



I den kedelige ende af C20 Cap er det Pandora, der ligger tungest med et fald på 1,6 pct. til 874 kr. Ifølge analytiker Michael Rasmussen fra ABG Sundal Collier kan det være, fordi investorer ser frem mod næste måneds regnskab fra smykkeproducenten, der har ry for at komme med konservative prognoser.



- Markedet kan huske sidste år, hvor Pandoras forventninger var under konsensus, og aktien faldt som følge deraf, siger Michael Rasmussen til Ritzau Finans.



I midterfeltet ligger Novozymes, der ifølge Bloomberg News har fået løftet sin anbefaling af det amerikanske finanshus Bernstein til "outperform" fra "market perform", mens kursmålet omvendt er skåret med 10 kr. til 280 kr.



Novozymes-aktien steg onsdag 4,1 pct., og det kan skyldes, at Bernsteins analyse allerede var ude onsdag, men først er blevet kendt efterfølgende. Torsdag stiger aktien 0,5 pct. til 252,20 kr.



BANKER I FOKUS



I banksektoren er der også nyt, da den britiske storbank Barclays har hævet kursmålet for Nordea-aktien til 90,24 kr. fra 81,11 kr. Anbefalingen er ifølge Bloomberg News fastholdt i positivt terræn på "overvægt".



Samtidig har kollegaen Danske Bank ligeledes fået et løftet kursmål med på vejen af Barclays, der nu har målet 259 kr. for Danske Bank-aktien mod tidligere 240 kr. Også her er anbefalingen fortsat "overvægt".



For begge aktiers vedkommende skal justeringerne ses i lyset af, at aktierne har kørt pænt de seneste måneder i takt med stigende renter, hvilket har forbedret bankernes mulighed for at tjene penge.



Nordea-aktien stiger 0,6 pct. til 80,65 kr., og Danske Bank-aktien stiger 0,6 pct. til 218,80 kr.



G4S STIGER EFTER ANBEFALING



Uden for C20 er der fokus på dansk-britiske G4S, der har været under luppen hos Jefferies. Anbefalingen af aktien er løftet til "hold" fra "underperform", mens kursmålet er hævet til 20,45 kr. fra 14,08 kr.



G4S-aktien stiger 2,6 pct. til 20,90 kr.



Der er også nyt fra DFDS, der for et ukendt beløb har købt et mindre svensk selskab ved navn Italcargo. Aktien stiger 0,6 pct. til 326,90 kr.



I det mindste hjørne af børsen, målt på selskabsstørrelse, er der usædvanlig høj interesse for Erria, der stiger 39 pct. efter et hop på 28 pct. onsdag. Aktien koster nu 13,50 kr., hvilket er det højeste i ni måneder.



/ritzau/FINANS